Вестник Кавказа

Консервативные политики призвали Иран проголосовать против Масуда Пезешкиана

Слева - Саид Джалили, справа - Масуд Пезешкиан
© Фото: IRNA
Консервативные движения и политические деятели в Иране обратились к сочувствующим им гражданам с просьбой отдать во втором туре президентских выборов голоса за Саида Джалили и не допустить победы кандидата от реформаторского движения Масуда Пезешкиана.

В свете предстоящего 5 июля второго тура президентских выборов в Иране консервативные политики скоординировано призвали граждан сделать выбор в пользу ультраконсерватора, официального представителя Али Хаменеи в Совете безопасности ИРИ Саида Джалили.

Напомним, что в первом туре внеочередных президентских выборов ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов. Поэтому было объявлено о проведении второго тура, в который прошли лидер голосования, представитель реформаторского движения Масуд Пезешкиан (42,45% голосов) и Сади Джалили (38,78% голосов).

В частности, за голосование в пользу Джалили выступил Коалиционный совет сил исламской революции.  Выразив уважение Пезешкиану, совет рекомендовал своим членам и сочувствующим отдать голоса человеку Али Хаменеи.

Также Джалили поддержали "Сеть последователей исламской революции", вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми и мэр Тегерана Алиреза Закани. Ожидаемо позвал граждан на голосование за ультраконсерватора и оказавшийся на выборам третьим председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф.

В частности, Хашеми пояснил, что, поскольку в первом туре консерваторам (среди которых принято называть себя "революционными силами") не удалось объединиться вокруг одного кандидата – их голоса оказались разделены между Джалили и Галибафом, – во втором туре для них появился шанс добиться своей победы путем организованного голосования за Джалили и против Пезешкиана.

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