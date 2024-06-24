На выборах президента Ирана побеждает азербайджанский кандидат

После подсчета более 14 млн голосов в гонке за пост президента Ирана лидирует представитель реформистов Масуд Пезешкиян. Он заручился поддержкой 5,955 млн избирателей. С незначительным отставанием от него идет кандидат от консервативного крыла Саид Джалили. В его активе 5,56 млн голосов.

Напряженная борьба за пост главы Ирана развернулась между основными кандидатами на должность. Так, согласно данным, после того как были подсчитаны голоса более чем 14 млн избирателей, победу одерживает бывший министр здравоохранения. Представитель реформистов Масуд Пезешкиян заручился поддержкой 5,955 млн голосов.

Ранее возглавлявший гонку кандидат от консервативного крыла Саид Джалили на втором месте. В его активе 5,56 млн голосов. Общее число граждан участвовавших в накануне прошедших выборах – 61 млн.

За ними с большим отрывом идут спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибафа и представитель от бывший глава иранского минюста.

Важно, что для того, что бы кто-то из кандидатов был признан избранным главой государства он должен получить более 50% голосов, если этого не произойдет страну ждет второй тур выборов. Его участниками станут только лидеры гонки.

Для победы потенциальный глава государства должен набрать более половины числа голосов, если этого не произойдет в ИРИ будет проводиться 2 тур. Его участниками станут только лидеры гонки.

Напомним, что накануне в ИРИ состоялись выборы главы государства. Они были внеочередными, так как прошли в связи со смертью предыдущего президента страны, вертолет которого разбился в середине мая.