Вестник Кавказа

Выборы президента в Иране 2024: осталось четверо кандидатов

Выборы президента в Иране 2024: осталось четверо кандидатов
© Фото: IRNA
Один из кандидатов на пост президента Ирана менее чем за сутки до начала голосования отказался участвовать в выборах и снял свою кандидатуру. Из выборной гонки выбыл Алиреза Закани.

Кандидат в президенты Ирана, мэр Тегерана Алиреза Закани не будет участвовать в выборах, которые назначены на 28 июня. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.

В нем политик сообщил, что сегодня, в день тишины, снимает свою кандидатуру.

Закани уточнил, что отказывается от участия в выборах в пользу двух других консерваторов – Мохаммада Багера Галибафа и Саида Джалили.

Отметим, что, согласно предвыборным опросам, Закани не входил в число лидеров. По последним данным, граждане Ирана были готовы проголосовать за реформатора Масуда Пезешкиана, Джалили и Галибафа, причем разрыв между ними был невелик.

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