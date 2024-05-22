Кто победит на выборах президента в Иране?

В Иране сегодня утром наступил день тишины перед внеочередными выборами президента, которые назначены на 28 июня.
Период предвыборной агитации завершился. С 8:00 по времени Тегерана (7:30 мск), то есть ровно за сутки до открытия избирательных участков, любая агитация запрещена.
Запрет на агитацию распространяется на всех кандидатов и все партии, а также политические движения и их сторонников. Ограничения касаются и агитационной символики, которой не должно быть в день голосования.
Кандидаты в президенты Ирана
Хотя изначально Совет стражей конституции Ирана одобрил участие в выборах шести кандидатов, один из них – вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми – позже снял свою кандидатуру. Поэтому в бюллетенях будет 5 фамилий:
- председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф;
- мэр столицы Алиреза Закани;
- представитель верховного лидера в Совбезе Саид Джалили;
- бывший глава МВД и Минюста Мостафа Пурмохаммади;
- экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиан.
Все кандидаты, кроме реформатора Пезешкияна, – консерваторы.
Кто лидирует по данным соцопросов?
Согласно последним соцопросам, большинство иранцев готовы проголосовать за Пезешкиана. Второе место занимает Джалили, замыкает тройку лидеров Галибаф.
Впрочем, разрыв между лидерами невелик.