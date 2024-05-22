Кто победит на выборах президента в Иране?

Меньше суток осталось до начала президентских выборов 2024 в Иране – сегодня в Исламской Республике день тишины, агитация запрещена. За пост президента будут бороться пять кандидатов.

В Иране сегодня утром наступил день тишины перед внеочередными выборами президента, которые назначены на 28 июня.

Период предвыборной агитации завершился. С 8:00 по времени Тегерана (7:30 мск), то есть ровно за сутки до открытия избирательных участков, любая агитация запрещена.

Запрет на агитацию распространяется на всех кандидатов и все партии, а также политические движения и их сторонников. Ограничения касаются и агитационной символики, которой не должно быть в день голосования.

Кандидаты в президенты Ирана

Хотя изначально Совет стражей конституции Ирана одобрил участие в выборах шести кандидатов, один из них – вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми – позже снял свою кандидатуру. Поэтому в бюллетенях будет 5 фамилий:

председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф;

мэр столицы Алиреза Закани;

представитель верховного лидера в Совбезе Саид Джалили;

бывший глава МВД и Минюста Мостафа Пурмохаммади;

экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиан.

Все кандидаты, кроме реформатора Пезешкияна, – консерваторы.

Кто лидирует по данным соцопросов?

Согласно последним соцопросам, большинство иранцев готовы проголосовать за Пезешкиана. Второе место занимает Джалили, замыкает тройку лидеров Галибаф.

Впрочем, разрыв между лидерами невелик.