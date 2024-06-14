Арарат Мирзоян провел теплую встречу с Дмитрием Кулебой

Министры дипломатических ведомств Украины и российского союзника Армении организовали встречу тет-а-тет в Хорватии. В фокусе внимания оказалась интеграция в ЕС и перспективы дальнейших взаимоотношений Еревана и Киева.

Сегодня в Дубровнике (Хорватия), где проходит международный политический форум, прошли переговоры между главой МИД Армении Араратом Мирзояном и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Судя по видеоматериалам МИД РА, министры вели беседу в теплой дружеской атмосфере. Они с улыбкой пожали руки, после чего обнялись. Мирзоян слушал Кулебу с воодушевлением и сочувствием.

Согласно официальному пресс-релизу МИД РА, темами переговоров стали армяно-украинские отношения в ближайшей перспективе и "региональные вопросы". В частности, Арарат Мирзоян представил точку зрения Еревана на послевоенное армяно-азербайджанское урегулирование, уже традиционно отметив стремление властей Армении заключить мирный договор в кратчайшие сроки.

Возможно, воодушевление армянского министра вызвала та часть беседы, что была посвящена интеграции постсоветских государств в ЕС: Украина на этой неделе начала официальные переговоры по вступлению в Евросоюз, а Армения хотела бы использовать украинский опыт для геополитического "переезда" из российской сферы влияния в западную.