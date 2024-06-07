Первый заместитель Блинкена встретится с Пашиняном и Мирзояном в Ереване

На следующей неделе в столицу Армении приедет первый замгоссекретаря США. В ходе поездки он пообщается с официальными лицами республики.

В начале следующей недели в Ереван приедет первый делегация Соединенных Штатов во главе с первым заместителем госсекретаря Ричардом Вермой. Об этом сказано в заявлении Госдепа.

Вместе с Вермой в столицу республики должны приехать должностные лица пяти американских штатов - Калифорнии, Канзаса, Мичигана, Монтаны и Пенсильвании.

Ожидается, что в Армении они проведут переговоры с представителями частного и государственного секторов, а также пообщаются с местными общественными организациями.

"Первый заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма посетит Ереван с официальным визитом для участия в армяно-американском форуме, посвященном вопросам демократии в системе местного самоуправления, а также встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном"

– пресс-служба Госдепа

Там также отметили, что предстоящий трехдневный визит американской делегации отражает намерение США еще больше укрепить связи с армянским народом.