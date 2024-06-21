Нетаньяху помирится с Байденом после партии  бомб

Вашингтон готовится отправить в Израиль партию бомб, поставки которых на время операции в Рафахе были приостановлены. Источники в Израиле и США полагают, что таким образом Вашингтон пытается снизить напряжение в двухсторонних отношениях.

Еврейское государство получит от США партию бомб. Ранее поставки боеприпасов были приостановлены. По данным собеседника Axios, поставки приостанавливались из-за начала операции в Рафахе.

«Ожидается, что около 1 700 500-фунтовых бомб будут доставлены после завершения операции Израиля в Рафахе, что, вероятно, произойдет через две недели»

– Источник Axios

По его словам, возобновление поставок говорит о том, что Израиль действительно сворачивает военную операцию в анклаве. Кроме того, Вашингтон намерен несколько снизить напряжение, которое возникло между президентом США и израильскими властями после сокращения поставок оружия и боеприпасов в еврейского государство.

Отметим, что в связи с сокращением поставок вооружений израильский премьер выступил с речь на английском, в которой назвал ситуацию немыслимой. Американская сторона, в свою очередь, заявила, что не собирается полностью прекращать поставки вооружений.