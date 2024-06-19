США сократили поставки оружия в Израиль

Соединенные штаты урезали поставки вооружений в Израиль. Это связано с тем, что большая часть израильского оборонного заказа уже выполнена.

Вашингтон урезал поставки вооружений в еврейское государство. В Госдепе США отметили, что это связано с выполнением большей части израильского оборонного заказа.

"Мы держим нормальный, а то и ускоренный, темп [поставок оружия], но он медленнее, чем в первые месяцы конфликта"

– источник газеты The Wall Street Journal в Госдепе США.

Также отмечается, что еврейское государство сократило число запросов о поставке оружия и боеприпасов. Уточняется, что за сокращением поставок вооружений не стоит искать политической подоплеки.

Одновременно стоит отметить, что в мае президент США заявил о том, что Штаты приостановят снабжение Израиля вооружениями в том случае, если еврейское государство не свернет военную операцию в Рафахе. 18 июня Нетаньяху официально заявил о том, что сокращение поставок вооружений в Израиль немыслимо и потребовал снять ограничения.