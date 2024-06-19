США сократили поставки оружия в Израиль

Вашингтон урезал поставки вооружений в еврейское государство. В Госдепе США отметили, что это связано с выполнением большей части израильского оборонного заказа.
"Мы держим нормальный, а то и ускоренный, темп [поставок оружия], но он медленнее, чем в первые месяцы конфликта"
– источник газеты The Wall Street Journal в Госдепе США.
Также отмечается, что еврейское государство сократило число запросов о поставке оружия и боеприпасов. Уточняется, что за сокращением поставок вооружений не стоит искать политической подоплеки.
Одновременно стоит отметить, что в мае президент США заявил о том, что Штаты приостановят снабжение Израиля вооружениями в том случае, если еврейское государство не свернет военную операцию в Рафахе. 18 июня Нетаньяху официально заявил о том, что сокращение поставок вооружений в Израиль немыслимо и потребовал снять ограничения.