Израиль признал разногласия с США

Все разногласия между Израилем и США должны обсуждаться без лишнего шума. Об этом заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог.

Президент Израиля заявил о том, что все конфликты и споры между странами должны урегулироваться без лишней шумихи, потому что главное одно – США и Израиль союзники и партнеры.

"Если нам есть что обсудить, то это следует обсуждать без лишнего шума. <…> мы должны оставаться вместе"

– Ицхак Герцог

Далее он подчеркнул, что еврейское государство борется против мирового зла, и эта битва будет выиграна, в том числе, благодаря поддержке Вашингтона.

Напомни, что ранее глава правительства Израиля заявил о том, что прекращение поставок оружия из США немыслимо. В свою очередь, Вашингтон заверил, что этого не произойдет.