Вестник Кавказа

Израиль потребовал США ускорить поставки оружия

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отмена поставок вооружения из США в Израиль немыслима. Об этом заявил глава правительства еврейского государства.

Глава израильского правительства заявило том, что не только прекращение, но даже задержка поставок оружия из США в еврейское государство немыслимо, поскольку Израиль борется против мирового зла, в том числе – Ирана. 

По словам Нетаньяху, он заявил об этом  в ходе переговоров с главой Госдепа США.

«Я сказал, что задержка администрацией поставок вооружений и боеприпасов Израилю в последние месяцы - это немыслимо. Израиль, ближайший союзник Америки, борется за свое существование, борется против Ирана и других наших общих врагов» 

– Биньямин Нетаньяху

Далее он отметил, что представитель Вашингтона заверил его в том, что американская администрация неустанно трудится над преодолением «этих узких мест».

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