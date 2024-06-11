Израиль потребовал США ускорить поставки оружия

Отмена поставок вооружения из США в Израиль немыслима. Об этом заявил глава правительства еврейского государства.

Глава израильского правительства заявило том, что не только прекращение, но даже задержка поставок оружия из США в еврейское государство немыслимо, поскольку Израиль борется против мирового зла, в том числе – Ирана.

По словам Нетаньяху, он заявил об этом в ходе переговоров с главой Госдепа США.

«Я сказал, что задержка администрацией поставок вооружений и боеприпасов Израилю в последние месяцы - это немыслимо. Израиль, ближайший союзник Америки, борется за свое существование, борется против Ирана и других наших общих врагов»

– Биньямин Нетаньяху

Далее он отметил, что представитель Вашингтона заверил его в том, что американская администрация неустанно трудится над преодолением «этих узких мест».