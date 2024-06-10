Израиль подтвердил цели в Рафахе

Бои в Рафахе продолжатся до ликвидации ХАМАС. Об этом заявили в Армии обороны страны на фоне введения тактических пауз в боевых действиях.

В Израиле снова заявили, что военные действия в Рафахе продолжатся до тех пор, пока там не останется представителей радикалов ХАМАС.

"Наш долг заключается в том, чтобы продолжать двигаться вперед. Вы атакуете бригаду [ХАМАС] в Рафахе. И мы продолжим это делать до тех пор, пока не разобьем ее"

– Генерал-майор Ярон Финкельман

Накануне стало известно о том, что на юге анклава вводится локальная тактическая пауза в боевых действиях в гуманитарных целях до особого распоряжения. Пауза, введенная на юге анклава, длится с 8.00 до 19.00.