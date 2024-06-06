Вестник Кавказа

Израиль: война продолжится до ликвидации ХАМАС

Израиль: война продолжится до ликвидации ХАМАС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль настаивает на том, что военная операция в Газе не будет прекращена до полной ликвидации верхушки ХАМАС. Также предполагается обмен пленными и полная демилитаризация Газы.

Израильские власти в очередной раз подчеркнули, что у страны есть свой план действий в отношении операции в Газе. Три его основных пункта: ликвидация ХАМАС, освобождение заложников, а также демилитаризация анклава.

"Израиль не закончит военные действия прежде, чем будут достигнуты их цели: возвращение наших похищенных граждан, уничтожение власти ХАМАС и полная демилитаризация сектора Газа. Представленный Израилю план позволяет выполнить эти условия"

– Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман

Напомним, ранее свой план урегулирования предложила американская сторона. Он не включает полной ликвидации верхушки ХАМАС, а также предполагает освобождение сотен палестинских заключенных.

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