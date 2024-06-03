Правительство единства распалось – Израиль ждут досрочные выборы

Созданное после начала войны Израиля и Палестины правительство единства Израиля прекратило существование. О выходе из него и необходимости новых выборов объявил оппозиционер Бени Ганц.

Министр израильского военного кабинета Бени Ганц покидает коалиционное правительство под руководством Биньямина Нетаньяху вместе со своей партией "Государственный лагерь". Такое заявление сделал сам политик.

"Мы уходим из правительства единства"

– Ганц

Он призвал Нетаньяху назначить дату досрочных выборов, чтобы избежать раскола. Ганц подчеркнул, что осенью, спустя год после начала войны с Палестиной, в Израиле должны пройти выборы, по итогам которых будет сформировано вызывающее доверие у народа и способное справиться с вызовами правительство.

Премьер-министр в ответ заявил, что Израиль сейчас ведет экзистенциальную войну одновременно на нескольких фронтах, и подчеркнул, что намерен продолжать операцию до полной победы. Кроме того, по словам Нетаньяху, он готов договариваться с любой партией, которая поддержит его в этой решимости.