ХАМАС отверг мир с Израилем по сценарию Байдена

Палестинские радикалы ХАМАС отказались от плана мирного урегулирования, который был предложен израильской стороной. Причина - отсутствие гарантий прекращения огня после обмена пленными.

Руководство палестинских радикалов ХАМАС отвергло израильский план прекращения огня и обмена пленными. Это связано с тем, что текст израильской стороны отличается от предложения, которое было изложено президентом США Джо Байденом.

Так, в меморандуме, который накануне был разослан из центра ХАМАС руководителям палестинских группировок, говорилось, что потенциальное соглашение с Израилем не гарантирует мира с ХАМАС.

«Не гарантирует постоянного прекращения огня. Оккупационные силы останутся на территории Газы, и когда они получат похищенных, они возобновят разрушительную войну против нашего народа»

– саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат».

Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявлял о том, что власти еврейского государства не намерены достигать каких-либо результатов в переговорах.

Информацию подтвердил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. По его словам, власти еврейского государства не исключают переговоры об обмене пленными, однако речи об установлении мира не идет. Министр подчеркнул, переговоры с террористами будут проходить «только под огнем».

Напомним, что «план Байдена» в отношении палестино-израильского конфликта предполагал установления долгосрочного мира в Газе.

«И если ХАМАС будет выполнять свои обязательства, то временное прекращение огня станет, как указано в израильском предложении, «постоянным прекращением боевых действий»

– Джо Байден.

Отметим, что есть сомнения в отношении того, что инициатива, предложенная Байденом, действительно была «израильским предложением». В частности, Times of Israel писал, что глава израильского правительства был «ошеломлен» инициативой главы Белого дома.

