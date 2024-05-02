Бои в Рафахе: Израиль и ХАМАС приостановили переговоры

ХАМАС и Израиль приостановили переговоры. Палестинские радикалы отказались продолжать диалог на фоне продолжающихся боев в Рафахе.

Представители израильских властей и палестинских радикалов ХАМАС приостановили переговоры о перемирии для обмена пленными после информации о продолжающихся боях в Рафахе.

В то же время по данным знакомых с ситуацией источников, приостановка еще не означает провала переговорного процесса.

Отметим, что ранее сегодня представитель Белого дома заявил о том, что США надеются, что Израиль не будет действовать на территории Рафиаха. Также отмечалось, что США поддерживают еврейского государство в борьбе с ХАМАС.