Нетаньяху: Израиль пойдет на перемирие с ХАМАС

Израильские власти готовы подписать с ХАМАС соглашение о временном прекращении огня в обмен на возвращение всех заложников, рассказал премьер Биньямин Нетаньяху. Он не стал говорить о сроках временного мира, обратив внимание на нежелание ХАМАС ограничиваться одной лишь приостановкой боевых действий.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил сегодня с обращением к нации, в котором сообщил о готовности еврейского государства заключить временный мир с ХАМАС при условии выдачи всех оставшихся израильских заложников. При этом он подчеркнул, что по завершении оговоренного периода прекращения огня война на уничтожение ХАМАС будет обязательно продолжена.

"Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись воевать. И это то, что мы готовы сделать сейчас"

– Биньямин Нетаньяху

Израильский лидер объявил, что с начала апреля правительство в режиме 24/7 трудилось над документом о возвращении плененных израильтян и намерено сделать все, чтобы граждане вернулись из сектора Газа к своим семьям.

По его словам, единственное препятствие на этом пути – нежелание ХАМАС выдавать заложников даже ценой временной приостановки боевых действий в секторе ГАЗА. Нетаньяху отметил, что помимо прекращения войны хамасовцы выдвигают еще ряд условий, которые Тель-Авив принять не может. Косвенно он обратил эту реплику также США, отметив, что даже американские власти оценивают израильскую версию мирного документа как "проявление щедрости".

"ХАМАС продолжает занимать крайние позиции, главная из которых – требование вывести все наши силы из сектора Газа, положить конец войне и оставить ХАМАС нетронутым. Государство Израиль не может с этим согласиться"

– Биньямин Нетаньяху

Председатель правительства Израиля заверил граждан, что власти не допустят выхода уцелевших соединений ХАМАС из подземных укрытий для восстановления своего контроля над палестинским анклавом и наземной инфраструктуры, поскольку это приведет к созданию новых проблем безопасности израильтян.

Биньямин Нетаньяху добавил, что выполнение условий ХАМАС будет для Израиля проигрышем в войне, а для всех противостоящих ему сил – огромной победой. В связи с этим Тель-Авив полон решимости добиться всех своих военных целей в секторе Газа, что включает в себя ликвидацию ХАМАС как военной организации.

Премьер-министр также подверг критике аналитику в СМИ, где в затягивании переговоров по мирному соглашению обвиняется Тель-Авив, заявив, что такие материалы мешают дипломатической работе и продлевают горе близких пленников.