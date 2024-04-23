Вестник Кавказа

Турция прервала всю торговлю с Израилем

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В апреле турецкие власти сообщили о сокращении торговых связей с Израилем. Спустя примерно неделю республика приняла решение остановить все торговые операции с еврейским государством.

Турция решила приостановить любые торговые отношения с Израилем. Об этом рассказали два турецких чиновников, пожелавших остаться анонимными.

По их словам, со 2 мая республика прекратила не только весь импорт из еврейского государства, но и весь экспорт в него, пишет агентство Bloomberg.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, на прошлой неделе президент Турции сообщил, что республика перестала поддерживать интенсивные торговые отношения с израильской стороной.

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