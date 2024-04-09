Президент Турции подтвердил прекращение активной торговли с Израилем

Активная торговля с Израилем осталась в прошлом, сообщил президент Турции в среду. Ранее в этом месяце республика ввела экспортные ограничения в отношении еврейского государства.

Турция перестала вести с Израилем активную торговлю. Об этом 24 апреля сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая в Анкаре на совместной пресс-конференции с коллегой из Германии, он отметил, что Турция больше не может этого делать из-за действий Израиля в секторе Газа.

"Мы больше не поддерживаем интенсивных торговых отношений с Израилем, с этим покончено"

– турецкий лидер

Около двух недель назад Турция объявила об экспортных ограничениях в отношении Израиля, которые затрагивают 1 тыс позиций в 54 товарных группах. Руководство республики отметило, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не прекратится огонь в Газе.