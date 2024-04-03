Турция останавливает поставки в Израиль промышленных товаров

Экспорт Турции в Израиль с сегодняшнего дня приостановлен по ряду позиций до окончания боевых действий в Газе. Ограничение наложено на поставки авиационного топлива, промышленной техники, продукции из стали, в том числе стройматериалов, кирпичи, цемент и другие товары.

Министерство торговли Турции с 9 апреля вводит ограничение на экспорт в Израиль. На первом этапе ограничение коснется 54 позиций промышленных товаров.

"Установленные ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль в рамках его международных обязательств не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит бесперебойную поставку помощи в достаточных количествах"

– Минторг страны

Из сообщения турецкого ведомства следует, что с сегодняшнего дня ограничены поставки Израилю авиатоплива, отдельных видов промышленной техники, различной продукции из стали и алюминия, стройматериалов, цемента, гранита, арматуры, удобрений, оптоволоконных и электрических кабелей, экскаваторов, станков, металлообрабатывающего оборудования и других товаров.

"Фактически Турция уже давно не разрешает продажу Израилю каких-либо товаров или услуг, которые могут быть использованы в военных целях"

– министерство

Накануне в МИД Турции сообщили о решении ввести меры в отношении Израиля. Решение было принято после того, как израильская сторона отказала Турции, желающей присоединиться к доставке гуманитарной помощи в Газу.