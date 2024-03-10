Вестник Кавказа

За шпионаж в пользу Израиля задержали 8 человек в Турции

За шпионаж в пользу Израиля задержали 8 человек в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие правоохранители поймали 8 человек, которые подозреваются в шпионаже в пользу Израиля. Двое из них заключены под стражу.

В Турции задержаны 8 человек за шпионаж в пользу Израиля. Об этом сказано в сообщении, появившемся на страницах главы МВД республики в социальных сетях.

Али Ерликая подчеркнул, что все они подозреваются в том, что собирали в Турции сведения о людях и компаниях, которые затем передавали израильской разведке.

"В рамках операции KÖSTEBEK-3, организованной против лиц, которые собирают информацию о частных лицах и компаниях в Турции и передают ее и документы элементам израильской разведки, задержаны 8 подозреваемых"

– глава министерства

Он уточнил, что двух человек арестовали, в отношении остальных получено решение о судебном контроле.

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