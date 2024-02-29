Перед выборами в Турции готовили теракты

В Турции поймали свыше 30 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами. Все задержанные имели связи с ИГИЛ. У них нашли оружие и боеприпасы.

Глава турецкого МВД Али Ерликая сообщил о задержании 33 человек в провинции Сакарья, их всех подозревают в подготовке террористических актов перед выборами 31 марта.

Министр отметил, что все задержанные имеют связи с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

"Среди задержанных есть те, кто готовил теракты в преддверии выборов, направлял боевиков в зоны конфликтов, оказывал террористам финансовую помощь и управлял нелегальными мечетями и медресе"

- Али Ерликая

Подчеркивается, что во время обысков у боевиков нашли оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и крупную сумму денег в иностранной валюте.