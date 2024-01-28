Парк Йылдыз: что нужно знать о посещении одного из лучших парков Стамбула

Йылдыз - это один из крупнейших парков Стамбула, он очень любим туристами и местными жителями. Расскажем, где находится парк Йылдыз, почему его стоит увидеть, как до него добраться, каковы условия посещения этого парка, чем там можно заняться и что посмотреть.

В апреле 2024 года в Стамбуле состоится главное весеннее событие для всех любителей цветов - ежегодный Фестиваль тюльпанов. И один из парков города, где можно увидеть цветущие тюльпаны - это Йылдыз. Первоначально этот парк относился к саду при султанском дворце Йылдыз, а до строительства дворца эти леса использовались султанами как охотничьи угодья.

Где находится парк Йылдыз?

Парк Йылдыз расположен в районе Бешикташ на побережье пролива Босфор с европейской стороны. Парк находится между султанскими дворцами Чираган и Йылдыз. Несмотря на некоторую удаленность от центральных кварталов, этот парк очень популярен, в выходные и праздники сюда приезжают местные жители на пикники.

Как добраться до парка Йылдыз?

В парк Йылдыз можно зайти как около мечети Меджидие с улицы Чираган, так и с улицы Паланга.

Ближайшая к парку станция метро - Йылдыз (линия М7), до входа в парк идти примерно 10 минут.

Этот парк расположен в 20 минутах ходьбы от причала Бешикташ, куда ходят паромы из Кадыкея, Ускюдара, Сарыйера и Кабаташа.

Чтобы добраться до дворца Йылдыз из Султанахмет можно доехать с пересадкой на трамвае Т1 до остановки Кабаташ, потом сесть на автобус до Ортакея. На автобусе DT1 можно доехать от площади Таксим. Автобус 30D идет через весь центральный Стамбул от парка Еникапы. Через Бешикташ к метро Йылдыз идут автобусы 30A и 30M.

Что посмотреть в парке Йылдыз?

Территория парка Йылдыз разноуровневая (стоит быть готовым к крутым подъемам), а ландшафт разнообразен. Здесь можно увидеть пруды с мостиками, мини-водопады, ручьи, летние виллы, исторические павильоны, беседки, площадки для пикников, множество зеленых зон и клумб с цветами. Здесь также есть много игровых площадок, что делает подходящим для прогулок с детьми. Со смотровой площадки, расположенной на территории парка, открывается прекрасный панорамный вид на пролив Босфор.

В парке можно встретить белок и зеленых попугаев, а также других птиц, в пруду живут черепахи. Как везде в Турции, здесь много котов. Это очень тихий и зеленый парк со множеством деревьев и других растений, в том числе цветущих, поэтому здесь особенно красиво весной.

Около парка Йылдыз находится одноименный дворец, который служил резиденцией султана Абдул-Хамида II с 1877 года по 1909. Дворец Йылдыз последние несколько лет закрыт на реставрацию, информации о дате открытия пока что нет.

Среди достопримечательностей парка Йылдыз туристов обычно интересуют Мальтийский павильон (сейчас на реставрации), павильон Чадыр (тоже реставрируется), павильон Шале и фарфоровая мануфактура, которая все еще работает. Около мечети Йылдыз есть красивая часовая башня.

Чем заняться в парке Йылдыз?

Парк Йылдыз занимает довольно большую площадь, в нем можно провести полдня или даже целый день. Вход в парк бесплатный. Есть возможность въехать в парк на транспортном средстве: на автомобиле - 90 лир, на мотоцикле - 45 лир.

На фарфоровую фабрику пройти нельзя, пускают только в небольшой музей с фарфоровыми изделиями, вход стоит 60 лир, можно по музейной карте Стамбула.

Самое популярное кафе парка называется Белтур. Посещение парка можно совместить с прогулкой к расположенной неподалеку мечети Ортакей, построенной в стиле османского барокко.