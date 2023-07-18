Дворец Долмабахче: что нужно знать о посещении самой европейской резиденции османских султанов

Самый роскошный султанский дворец Стамбула своей элегантностью похож на европейский замок, но архитектура Долмабахче не сводится к барокко, эта резиденция сочетает в себе европейские веяния с османскими традициями. Расскажем, где находится дворец Долмабахче, как до него добраться, сколько стоит билет в 2024 году и что можно увидеть в резиденции.

Османские султаны использовали этот дворец в качестве главной резиденции на протяжении почти пятидесяти лет, сейчас он доступен для туристов как музей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда построили дворец Долмабахче?

Долмабахче был построен в середине XIX века. Возведение дворца продолжалось с 1842 года по 1853 год. Строительство велось членами династии османских архитекторов армянского происхождения - Бальянами.

Кто жил во дворце Долмабахче?

Этот дворец строили специально для османского султана Абдул-Меджида I, поскольку он пожелал сменить резиденцию Топкапы на что-то более современное и изящное. С 1856 года этот дворец служил резиденцией султана, но в 1887 году Абдул-Меджид I снова захотел сменить резиденцию, в этот раз на Йылдыз-сарай. Однако сделано это было в целях безопасности и его преемники в 1909 вернулись в полюбившийся Долмабахче, который оставался резиденцией до 1924 года.

Последним правителем Османского государства, который проживал в этом дворце, был халиф Абдул-Меджид II. В 1924 году дворец был передан Турецкой Республике. Далее Долмабахче служил президентской резиденцией Мустафы Кемаля Ататюрка до его смерти. Последним жителем этого дворца стал преемник Ататюрка Исмет Иненю, а в 1984 году здесь открыли музей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится дворец Долмабахче?

Дворцовый комплекс расположен на побережье Босфора в европейской части Стамбула и относится к микрорайону Вишнезаде, расположенному в районе Бешикташ.

Сколько стоит билет во дворец Долмабахче?

Комбинированный туристический билет во дворец Долмабахче стоит 1050 лир (3125 рублей). В эту цену входит посещение художественного музея, гарема и мужской половины. Посещение только музея и обойдется дешевле - 300 лир (890 рублей). Посещение всех посещений дворца без очереди стоит 1550 лир (4600 рублей). В билет входит аудиогид (есть на русском языке). Но музейная карта Стамбула на этот дворец не распространяется. Билет нужно сохранять на протяжении всей прогулки, так как на каждой локации его перепроверяют.

Купить билет во дворец Долмабахче можно как в кассе, так и онлайн, посещение доступно и с экскурсией и в самостоятельном формате. Продажа билетов заканчивается за час до закрытия дворца для посетителей. В каникулы и летнее время предпочтительнее покупать билет онлайн, чтобы не стоять в очереди еще и в кассу. Первая очередь скапливается при покупке билетов, еще одна - на входе во дворец.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие часы работы у дворца Долмабахче?

Главный дворец Долмабахче открыт для посетителей каждый день, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00 в зимнее время и до 18:00 в летнее время. Другие помещения дворцового комплекса обычно открыты на час дольше. Также бывшая резиденция не работает 1 января и в первый день праздников Рамадан и Курбан-байрам. При входе во дворец требуется надевать бахилы. Еду и напитки проносить на территорию нельзя, как и громоздкие вещи. Внутри есть кафе и сувенирный магазин.

Как добраться до дворца Долмабахче?

Недалеко от дворца есть несколько автобусных остановок, смотря из какой части города ехать;

До остановки Кабаташ ходит скоростной трамвай Т1, от нее до дворца идти пешком менее 10 минут;

На Кабаташ есть также причал, собственный причал есть также и у дворца;

Ближайшие станции метро Йылдыз и Таксим находятся в 1,6 и 2 км, соответственно идти от них 26 и 28 минут пешком;

Дворец Долмабахче также входит в маршрут туристического автобуса Hop-On Hop-Off, который отправляется каждый час;

Прогулка от площади Султанахмет займет час.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть во дворце Долмабахче?

Площадь этого дворца огромна: дворцовый комплекс занимает 45 тысяч кв метров. Число его комнат превышает 280, а число залов насчитывает почти 50.

Ворота

Главный вход во дворец лежит через Ворота Сокровищ. Через них посетители проходят на площадку с фонтаном и колоннами, дальше идет территория с садом, скульптурами и дворцовыми помещениями. Всего во дворце 12 ворот, слева от дворца есть еще одни примечательные ворота - Султанские.

Часовая башня

Часовая башня Долмабахче высотой около 30 метров была построена примерно в конце XIX века в период правления султана Абдул-Хамида II. Внешний вид здания, построенного в стиле необарокко, изобилует окнами необычной формы, некоторые из которых имеют красиво оформленные портики.

Зал Послов

Парадная лестница с хрустальной люстрой ведет в не менее впечатляющий церемониальный зал с красивым куполом, где принимали послов. В это зале висит самая большая люстра в мире, подаренная королевой Англии Викторией.

Парадные залы

Еще одна впечатляющая часть дворца - это парадные залы на первом этаже мужской половины, где расположена огромная коллекция дворцовой мебели, произведений искусства и декоративных предметов.

Мечеть Долмабахче

Мечеть была построена в том же барочном стиле, что и дворец, к югу от которого она находится. Мечеть украшена двумя минаретами с балконами и большим куполом.

Гарем

В гареме жила семья султана, посторонние сюда не допускались. Это отдельное здание и здесь находится большая часть жилых помещений, однако они не такие торжественные, как мужская половина дворца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Комната Ататюрка

В 1938 году в покоях дворца скончался Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент страны. Именно поэтому часы в комнате фиксируют момент его смерти. В комнате можно увидеть кровать, на которой умер турецкий лидер, и другую мебель.

Музей дворцовых коллекций

Этот музей расположен на первом этаже в восточной части дворца и имеет четыре зала, в которых представлены различные артефакты, включая оружие, драгоценности и серия османских миниатюрных произведений искусства.

Музей изящных искусств

Коллекцию из около 135 тысяч произведений искусства, включая керамику, живопись, скульптуру и декоративное искусство) можно найти в Музее изящных искусств в восточном крыле дворца. Кроме того, он включает в себя обширную библиотеку с десятками тысяч книг по литературе и искусству.

Также на территории есть музей часов и птичий двор. Внутри некоторых помещений дворцового комплекса запрещена фотосъемка, но самые красивые, по мнению туристов, виды, а именно дворец снаружи, ворота и часовую башню, фотографировать можно.