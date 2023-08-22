Что посмотреть в Турции зимой: 10 мест для волшебного отдыха

Путешествие в Турцию не в сезон - это хорошая идея для тех, кто хочет избежать большого количества туристов при осмотре достопримечательностей. Расскажем о десяти лучших местах в Турции, которые стоит посетить зимой ради красивых пейзажей, и чем там можно заняться в холодную погоду.

Несмотря на то, что зимой в Турции не купаются, с декабря по март здесь также есть чем заняться: от прогулок по городским улицам в поисках популярных достопримечательностей и посещения горнолыжных курортов до купания в горячих источниках под открытым небом и полета на воздушном шаре. Города Турции, расположенные на побережье, прекрасны и зимой, а природные чудеса приобретают непривычный для теплой Турции вид: замерзшие озера, скованные льдом горы и заснеженные пещеры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул

Крупнейший город Турции - это идеальное место для зимнего отдыха в Турции. Стоит воспользоваться тем, что зимой наиболее популярные достопримечательности этого прекрасного в любое время года города не так переполнены, как с мая по октябрь. Хотя в новогодние праздники Стамбул все равно притягивает большое количество туристов. В Стамбуле множество мест достойных посещения: от увлекательных музеев до тихих садов и оживленных базаров. Турецкими деликатесами можно насладиться в огромном количестве ресторанов и кафе. А день стоит начать с чашечки дымящегося турецкого кофе - эта традиция была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО еще 10 лет назад. Об истории и наследии города расскажут крепости, дворцы, мечети и цистерны Стамбула. В конце насыщенного дня можно согреться в хаммаме.

Каппадокия

Благодаря удивительным пейзажам и возможности полетать на воздушном шаре, Каппадокия остается одной из главных достопримечательностей Турции в течение также и зимних месяцев. Пейзажи Каппадокии, сформированные в результате извержений вулканов и эрозии, незабываемы независимо от времени года. С конца ноября до начала марта в Каппадокии иногда лежит снег, что добавляет атмосферности. Ночью бывают отрицательные температуры, но днем температура воздуха выше нуля. Поэтому если утеплиться, можно совершить самостоятельную пешую прогулку в одну из многочисленных долин, а если погодные условия позволяют, полетать на воздушном шаре - зимой это стоит дешевле. При посещении Каппадокии можно остановиться в одном из пещерных отелей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Памуккале

Еще одна зимняя жемчужина Турции, которую стоит посетить - это Памуккале. Термальные воды, текущие по травертиновым террасам, не только радуют глаз, но и богаты минералами. Хотя зимой в Памуккале, как правило, прохладно, в тех бассейнах, где воды горячие, комфортно купаться и зимой., в том числе греко-римские руины в Иераполисе и А бассейн Клеопатры стоит посещать как раз не в сезон, потому что летом он обычно переполнен. В этом популярном круглый год месте можно насладиться природой во всей ее красе, а чтобы увидеть античный город, стоит добавить в свой маршрут Иераполис.

Эфес

Древний город Эфес - это одна из самых посещаемых исторических достопримечательностей Турции летом, так в близлежащем Кушадасы пришвартовываются круизные лайнеры с тысячами туристов. Несмотря на то, что Эфес популярен в зимний сезон, число туристов в Эфесе не сравнится с их количеством в летние месяцы. Любителей истории и архитектуры здесь ждут великолепный античный театр на 25 тысяч зрителей, Библиотека Цельса, в которой когда-то хранилось 22 тысячи свитков, руины храмов Артемиды и Адриана, а также хорошо сохранившиеся византийские мозаики.

Озеро Чилдыр

Озеро Чилдыр - одно из популярных зимних направлений Турции, куда можно съездить из Карса в рамках однодневной поездки. Расположенный на высоте почти 2 км Чилдыр скован льдами до восьми месяцев в году. Здесь зимними пейзажами можно насладиться даже поздней осенью и ранней весной. На озере популярны такие развлечения, как зимняя рыбалка и катание на в санях, запряженных лошадьми.

Измир

Измир в межсезонье приобретает совершенно иную красоту. Улицы этого шумного портового города, расположенного на побережье Эгейского моря, в зимние месяцы по большей части пустуют, потому что местные жители предпочитают сидеть дома, а туристов приезжает не так много. Но даже в разгар зимы рынок в районе Алсанджак остается оживленным, а улицы сохраняют свое очарование. В районе Балчова зимой можно посетить термальные ванны и горячие источники.

Болу

Район Болу расположен на полпути между Стамбулом и Анкарой. Здесь есть не только симпатичные маленькие города с османской архитектурой, но и природные пейзажи, меняющиеся со сменой времен года. Одно из таких мест - озеро Абант в национальном парке Едиголлер, а в районе гор Кероглу есть новый горнолыжный курорт Карталкая, который способен порадовать даже самых взыскательных любителей зимних видов спорта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бурса

Бурса - один из крупнейших городов на северо-западе Турции - расположен у подножия живописного хребта Улудаг. В городе много парков и садов, именно здесь появился рецепт всемирно известного Искендер кебаба. Бурса входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетить здесь в первую очередь стоит мечеть Улу-Джами, Зеленую мечеть и археологический музей. На горе Улудаг расположен одноименный горнолыжный курорт.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Национальный парк Аладаглар

Расположенный в четырех провинциях центральной Турции, национальный парк Аладаглар - это единственное место в Турции, где круглый год можно увидеть снег. Здесь находится один из самых важных горных хребтов страны - Аладаглар, что переводится "пестрые горы", хребет получил название из-за алого цвета, которым окрашиваются вершины на закате. Это место также называют "турецкими альпами". Хотя систему из семи водопадов Капузбаши лучше всего рассматривать в теплое время года, можно посетить их и зимой.

Мардин

Провинция Мардин, расположенная на юго-востоке страны, хранит в себе многочисленные исторические, археологические и религиозные памятники. Расположенную на скале столицу провинции Мардин стоит увидеть в любое время года. Архитектура города идеально гармонирует с окружающим ландшафтом. В Мардине осталось много памятников XI-XII веков, связанных с тюркской династией Артукогулларов. Если подняться на вершину холма, в ясный день можно увидеть сирийские равнины.