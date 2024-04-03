Израиль ответит Турции ограничением экспорта

В МИД Израиля сообщили, что планируется ввести запрет на импорт турецких товаров. Заявление сделано после введения Турцией ограничений на поставку отдельных категорий товаров в Израиль.

Израиль введет ответные меры на ограничение экспорта, объявленное Турцией.

Глава израильского МИД Исраэль Кац считает, что Анкара жертвует экономическими интересами страны, ограничивая экспорт из-за конфликта в Газе. Ранее стало известно, что с 9 апреля Турция ограничивает поставки в Израиль 54 позиций товаров, в Минторге страны отметили, что это первый этап ограничений, вводимых до окончания боевых действий в секторе Газа.

Министр отметил, что Турция в "одностороннем порядке" нарушила торговые соглашения с Израилем, в ответ израильская сторона введет собственные ограничения, готовится обширный список турецких товаров, которые попадут под запрет.

"Израиль не будет подчиняться насилию и вымогательству, не будет мириться с односторонним нарушением торговых соглашений и примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике"

– Кац