Москва и Анкара проведут консультации по многосторонним вопросам

В российском МИД сообщили о проведении в ближайшие дни двусторонних консультацией с Турцией. Они пройдут на турецкой территории до конца этой недели.

В ближайшие дни между представителями России и Турции состоятся двусторонние консультации, посвященные многосторонним вопросам, которые стоят на повестке Организации Объединенных Наций. Соответствующую информацию 30 апреля подтвердили в МИД РФ.

"Это будет очередной раунд двусторонних консультаций по многосторонним вопросам, стоящим на повестке дня ООН"

– внешнеполитическое ведомство

Для участия во встрече в Стамбул послезавтра приедет замглавы российского министерства Сергей Вершинин, передает ТАСС.