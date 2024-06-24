Выборы в Иране продлили в третий раз

Избирком Ирана продлил время выборов еще раз. Жители страны смогут проголосовать за кандидата до 00:00. Причина продления – жара днем.

Сотрудник избиркома Ирана Мохсен Эслами объявил об еще одном продлении голосования на выборах президента страны.

Представитель заявил, что жители Исламской Республики смогут отдать свой голос за кандидата до 00:00 по местному времени.

Напомним, время голосования ранее продлевали дважды: сначала – до 20:00, а затем – до 22:00 по местному времени.

Отмечается, что причина продления связана с дневной жарой, которая установилась на территории Ирана. Вечером к участкам выстроились длинные очереди.