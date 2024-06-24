Дневная жара снова продлила выборы в Иране

В Иране снова продлили время для голосования на выборах президента. К участкам выстроились очереди из желающих проголосовать после спада жары.

Время для голосования на выборах президента Ирана снова продлено, желающие смогут отдать свой голос до 22:00 по местному времени.

Ранее сотрудник республиканского избиркома Мохсен Эслами заявил, что время для голосования на выборах продлили с 18:00 до 20:00. Решение связано с большим числом желающих проголосовать.

Телеканал IRIB сообщает, что к избирательным участкам выстроились большие очереди, люди пришли на выборы после спада жары.

Столбики термометра в Тегеране сегодня достигали 36 градусов, а в южной части Ирана температура была еще выше. Так, в Ахвазе она поднималась до 46 градусов.