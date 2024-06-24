Выборы президента Ирана продлили на два часа

В Иране продлили работу избирательных участков. Сегодня в стране выберут президента страны. Выборы главы государства проходят в связи с гибелью Эбрахима Раиси.
Сотрудник избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами сообщил о продлении работы избирательных участков на президентских выборах.
Он заявил, что деятельность участков продлена на 2 часа – до 20:00 по местному времени (19:30 мск). По его словам, это было сделано по многочисленным просьбам жителей страны.
Выборы президента Ирана
Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены в связи с гибелью 19 мая бывшего главы государства Эбрахима Раиси.
Они стартовали сегодня в 08:00 по местному времени. За пост борются четыре участника:
- Глава Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф;
- Представитель верховного лидера в СБ Саид Джалили;
- Экс-руководитель МВД и Минюста Мостафа Пурмохаммади;
- Реформист Масуд Пезешкиан.