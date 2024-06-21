Президентские выборы стартовали в Иране

Досрочные президентские выборы начались в Иране. Жителям ИРИ предстоит выбрать президента из четырех кандидатов – трех консерваторов и одного реформатора.

Выборы президента стартовали сегодня в Иране − избирательные участки открылись в 08:00 по времени Тегерана (07:30 мск). Подробности рассказал глава избирательного штаба, организующего выборы, Мохсен Эслами.

По его словам, участки закроются в 18:00 по иранскому времени (17:30 мск), то есть у иранцев есть 10 часов, чтобы отдать голос за своего кандидата.

Эслами добавил, что, если понадобится, работа участков будет продлена.

Процесс выборов прокомментировал и глава МВД Ахмад Вахиди: он заверил, что правоохранительная система позаботится о безопасности. В общей сложности на избирательных участках будут дежурить более 180 тыс стражей порядка.

Сразу же после открытия участков на выборах президента проголосовал верховный лидер Али Хаменеи.

"День выборов – это день радости и счастья для нас, иранцев, повышение явки – потребность для Исламской Республики"

– Хаменеи

Верховный лидер призвал всех избирателей не пропускать выборы и прийти на участки, так как от этого зависит, насколько будет прочный государственный строй.

Кандидаты

Изначально Совет стражей конституции Ирана пропустил на выборы 6 кандидатов, но двое сняли свои кандидатуры в пользу консерваторов. В итоге в бюллетенях остались четыре фамилии. По данным опросов, лидируют трое из них, причем с небольшим отрывом друг от друга. Это сторонник реформ экс-глава Минздрава Масуд Пезешкиан, а также умеренный консерватор, председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и радикальный консерватор, представитель Хаменеи в СБ Саид Джалили.

Четвертый кандидат – бывший глава МВД и Минюста Мостафа Пурмохаммади.