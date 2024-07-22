Инаугурация президента Масуда Пезешкиана проходит в Иране

В Иране проходит церемония инаугурации президента страны Масуда Пезешкиана. Российскую делегацию на выборах представляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В эти минуты в Иране проходит торжественная церемония вступления в должность избранного президента страны Масуда Пезешкиана. Он был избран главой государства в ходе внеочередных выборов, которые состоялись после кончины его предшественника Ибрагима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета.

Церемония инаугурации проходит в присутствии Верховного лидера Исламской революции Аятоллы Хаменеи, министров и дипломатов, а также представителей иностранных делегаций. Так, Россию представляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе церемонии глава МВД Ирана выступит с докладом о ходе состоявшихся президентских выборах. Затем будет оглашен текста указа об утверждении избранного президента, и сам глава государства обратится с речью к иранскому народу. Официальная часть церемонии завершится выступлением Верховного лидера Исламской революции.