Иран и Россия готовятся стать стратегическими партнерами

В МИД России заявили, что подготовка документа о стратегическом партнерстве России и Ирана завершилась, и договор уже в скором времени может быть подписан. Там добавили, что она длилась 2,5 года.

Замглавы российской дипломатии Андрей Руденко сообщил о завершении подготовки документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Замминистра в интервью ТАСС выразил надежду на заключение российско-иранского договора в скором времени. По его словам, это будет историческим событием.

Руденко подчеркнул, что подписание пройдет в рамках двусторонних переговоров на высшем уровне, которые состоятся в ближайшее время.

"В ходе состоявшихся в Москве 21 июня весьма продуктивных консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран удалось финализировать его текст"

- Андрей Руденко

Он добавил, что работу над договором, который повысит статус отношений Москвы и Тегерана, можно считать завершенной и заключил, что она длилась два с половиной года.

Что будет в Договоре?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил, что готовящийся к подписанию договор будет в основном политическим документом, который определит характер стратегического партнерства и в котором будут названы основные области российско-иранского взаимодействия, без уточнения деталей.

"В развитие Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве будут достигаться более узкие двусторонние договоренности по отдельным направлениям. Документ освещает в зонтичном плане отношения Москвы и Тегерана и показывает, что они сориентированы на длительную перспективу. По сути это просто отражение качества наших связей и подтверждение их – и одновременно намерение на дальнейшую перспективу", – указал эксперт..

Российско-иранский договор и ситуация в регионе

По словам Андрея Бакланова, подписание документа окажет определенное влияние и на ситуацию в регионе.

"Договор подтвердит то, что Россия и Иран – близкие партнеры, что снимет некоторые надежды третьих стран в отношении того, что мы не найдем на 100% общей линии работы на сирийском направлении, на это сейчас некоторые рассчитывают. Подписание этого документа показывает, что найдем: там, где потребуется, в духе стратегического партнерства мы будем искать и находить. Поэтому все эти спекуляции должны уйти в сторону", – уверен заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.

Транспортный коридор Север-Юг

Говоря о ситуации с МТК Север-Юг, дипломат напомнил, что этот транспортный коридор уже строится ударными темпами, а сотрудничество РФ и ИРИ является самым динамичным его отрезком.

"В Астрахани на постоянной основе работают наши эксперты, инженеры. И здесь особого политического подталкивания не нужно, потому что самым большим толчком является финансовая, экономическая заинтересованность в получении как можно быстрее денег, которые эвентуально появятся в результате использования этих коридоров. Конечно, для этого потребуется еще немало сил, времени и пока еще только вложений, а потом все это будет давать эффект", – заключил Андрей Бакланов.