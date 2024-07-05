Пезешкиан назвал Россию стратегическим союзником Ирана

Власти Ирана заявили о готовности развивать отношения с Россией. Тегеран также будет уделять внимание сотрудничеству с Китаем и Глобальным Югом.

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в программной статье для газеты Tehran Times назвал Россию ценным стратегическим союзником Тегерана.

Глава государства отметил, что новое иранское руководство сохранит приверженность углублению и расширению сотрудничества с Москвой.

Пезешкиан также подчеркнул, что это касается не только двустороннего, но и многостороннего сотрудничества. По его словам, Тегеран будет уделять внимание связям с БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

Помимо этого, президент указал на важность развития отношений с Пекином. Он заявил, что с нетерпением ожидает более широкого сотрудничества с Китаем по мере продвижения к новому миропорядку.

Кроме того, Пезешкиан сообщил о намерении Тегерана развивать сотрудничество с Глобальным Югом – африканскими странами и Латинской Америкой.