Путин побеседовал с избранным президентом Ирана

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и лично поздравил его с победой на выборах, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Президент России Владимир Путин сегодня позвонил новому президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и лично поздравил его с победой на президентских выборах в Иране, пожелав ему успехов на ответственном государственном посту, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с избранным президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту"

- пресс-служба Кремля

Лидеры двух стране в ходе беседы отметили нынешний высокий уровень добрососедских отношений между РФ и ИРИ, а также подтвердили готовность к совместной работе.

Также Путин и Пезешкиан условились об организации личных контактов в нынешнем году. Ранее Масуду Пезешкиану Владимиром Путиным была направлена поздравительная телеграмма с победой на президентских выборах.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", реформист Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов, став девятым по счету президентом ИРИ. Он набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса, а представитель консерваторов Саид Джалили - 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов.