Азербайджан усиливает защиту границ от атак из Армении

ВС Азербайджана в ближайшее время усилят боевые позиции на условной границе с Арменией, чтобы повысить эффективность защиты азербайджанской земли от возобновившихся в марте постоянных военных провокаций армянских военных.

Сегодня в Баку состоялось совещание Минобороны Азербайджана, темой которого стали участившиеся военные провокации Армении на условной границе – обстрелы азербайджанских позиций и запуск разведывательных беспилотников.

Глава ведомства Закир Гасанов отдал распоряжения о режиме постоянной готовности приграничных подразделений и мерах по усилению бдительности во время боевых дежурств. Он процитировал слова президента Ильхама Алиева о создании условий для мирного урегулирования отношений с Арменией благодаря исторической победе азербайджанской армии в Карабахской войне и о высоких профессиональных качествах военнослужащих ВС АР.

На совещании были детально разобраны особенности новейших провокаций ВС Армении, включая дислокацию обстреливающих азербайджанские позиции армянских военных и маршруты их разведывательных дронов, приняты решения о повышении эффективности ответов на эти нарушения в рамках оперативной обстановки на условной границе, рассказали в Минобороны Азербайджана.