Вестник Кавказа

Армения продолжила обстрел позиций Азербайджана

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Позиции азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу со стороны ВС Армении сегодня днем. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Позиции армии Азербайджана снова были обстреляны со стороны Армении. Об этом заявили в министерстве обороны АР.

Периодические обстрелы из стрелкового оружия были произведены 2 апреля с 13:55 до 14:05 по местному времени. Атаку вели с армянских позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису района Кешишкенд.

Напомним, что армянские военные также обстреляли позиции Азербайджана в ночь с 31 марта на 1 апреля. Провокационную атаку производили с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Заркенд, Зод, Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа, Истису, Ханазах и Хазнавар Басаркечарского и Горусского районов.

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