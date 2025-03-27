Пезешкиан запросил у Трампа равноправия на переговорах

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан призвал США отказаться от сочетания предложений о переговорах с угрозами бомбардировок, а также попросил об организации такого переговорного формата, который гарантирует иранской стороне равноправие в контактах с администрацией Дональда Трампа.

Администрация президента Ирана Масуда Пезешкиана распространила его призыв к властям США об обеспечении равноправия на ирано-американских переговорах по ядерной сделке и другим проблемам. Предварительно этот призыв он озвучил на заседании правительства.

"Президент завил, что внешняя политика Ирана основана на конструктивном взаимодействии и на равноправном диалоге"

– Администрация Пезешкиана

Только так, по словам Пезешкиана, Тегеран и согласен договариваться с США. Президент отметил неприемлемость сочетания американских предложений о диалоге с жесткими угрозами о бомбардировках.

"Если вы хотите переговоров, то какова цель этих угроз?"

– Масуд Пезешкиан

В то же время президент Ирана не уточнил, на какой конкретно формат переговоров с Вашингтоном рассчитывает Тегеран.

Напомним, что в настоящее время между сторонами существуют противоречия по формату: Вашингтон хочет прямого контакта, а Тегеран от него отказывается и обращается к другим странам на предмет посредничества.