Вестник Кавказа

Ядерную программу Ирана обсудили на технических переговорах в Женеве

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
27 марта Женева приняла технические переговоры на уровне экспертов четырех стран. Главными темами обсуждения стали иранская ядерная программа и снятие санкций в отношении республики.

Специальные технические переговоры по ядерной программе Ирана на уровне экспертов 4 стран (Ирана, Великобритании, Франции и Германии) состоялись 27 марта в Женеве, рассказал замглавы МИД ИРИ Кязым Гарибабади.

Он отметил, что в ходе женевских переговоров также обсуждалась возможность снятия санкций с Ирана. Другие детали беседы представитель иранского внешнеполитического ведомства решил не оглашать.

Напомним, что первый раунд переговоров замглав МИД Ирана и 3 европейских стран (Великобритании, Франции и Германии) прошел еще осенью 2024 года в Швейцарии. Второй раунд состоялся в начале 2025 года, а третий – в феврале. Каждый раз главной темой обсуждения становилась иранская ядерная программа.

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