Вестник Кавказа

Иран ответил на письмо Дональда Трампа по ядерному вопросу

Иран ответил на письмо Дональда Трампа по ядерному вопросу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана дали ответ на недавнее письмо Трампа по ядерному вопросу. Послание направлено через посредников в Омане.

Тегеран дал ответ на письмо президента США Дональда Трампа. Послание отправлено через Оман, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. 

"В этом официальном ответном письме полностью изложены наши взгляды на текущую ситуацию"

– Аббас Аракчи 

Содержание послания не раскрывается, однако Аракчи отдельно подчеркнул, что Тегеран по-прежнему будет отказываться поддерживать прямые контакты при попытках оказать давление, но переговоры при участии посредников могут продолжаться.  

Напомним, что ранее Трамп отправил письмо властям Ирана о необходимости прямых переговоров по ядерному вопросу. При этом глава администрации Вашингтона пригрозил Тегерану военными мерами в случае отказа от переговоров.

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