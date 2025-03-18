Вестник Кавказа

Иран скептически относится к последним инициативам Трампа – МИД

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
В Иране с недоверием относится к недавним предложениям американского лидера. В МИД ИРИ отметили, что такое отношение вызвано проводимой США политикой.

Иран испытывает большие сомнения по поводу последних инициатив президента Соединенных Штатов. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики.

"Во всем мире, включая самих американцев, стало очевидно, как представители США воспринимают международные процессы. В их решениях прослеживается некомпетентность и, что особенно тревожно, полное пренебрежение к человеческой"

– Аббас Аракчи

Он подчеркнул, что в случае с Тегераном это только усиливает основания для скептического отношения к последним предложениям Вашингтона.

Напомним, ранее Трамп направил послание в Иран, выразив заинтересованность в диалоге с руководством этой страны. При этом он подчеркнул, что в случае отказа от дипломатии Исламская Республиках может столкнуться с мерами военного характера.

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