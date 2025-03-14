Иран отказывается от прямых переговоров с США

Иран не хочет начинать прямые переговоры с Соединенными Штатами. Об этом сказано в заявлении главы МИД Исламской Республики, опубликованном в Telegram-канале правительства страны.
Аббас Аракчи пояснил, что это связано с ежедневными обвинениями и неприемлемыми требованиями американской стороны.
"Учитывая ежедневные обвинения, ежедневно заявляемую политику, ежедневно выставляемые неразумные и неприемлемые требования, мы не будем вступать ни в какие прямые переговоры с американской стороной"
– глава ведомства
При этом он подчеркнул, что путь для непрямых переговоров открыт.
"Мы можем сделать это (провести непрямые переговоры – прим. ред.), используя несколько каналов"
– иранский министр
Напомним, 12 марта верховный лидер Ирана получил письмо от американского президента. В нем глава Белого дома установил двухмесячный срок для оформления нового ядерного соглашения.