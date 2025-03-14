Иран отказывается от прямых переговоров с США

В МИД Ирана сообщили о нежелании вести прямые переговоры с американцами. В министерстве отметили, что это связано с требованиями США.

Иран не хочет начинать прямые переговоры с Соединенными Штатами. Об этом сказано в заявлении главы МИД Исламской Республики, опубликованном в Telegram-канале правительства страны.

Аббас Аракчи пояснил, что это связано с ежедневными обвинениями и неприемлемыми требованиями американской стороны.

"Учитывая ежедневные обвинения, ежедневно заявляемую политику, ежедневно выставляемые неразумные и неприемлемые требования, мы не будем вступать ни в какие прямые переговоры с американской стороной"

– глава ведомства

При этом он подчеркнул, что путь для непрямых переговоров открыт.

"Мы можем сделать это (провести непрямые переговоры – прим. ред.), используя несколько каналов"

– иранский министр

Напомним, 12 марта верховный лидер Ирана получил письмо от американского президента. В нем глава Белого дома установил двухмесячный срок для оформления нового ядерного соглашения.