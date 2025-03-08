Вестник Кавказа

США потребовали полностью закрыть ядерную программу Ирана

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Помощник Трампа Майк Уолц рассказал о новой позиции Вашингтона по иранской ядерной сделке: он ждет отказа Тегерана от всей ядерной программы целиком. При этом Иран продолжает отвергать саму перспективу прямых переговоров с США

Помощник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что США решили устрожить свой подход к ядерной сделке с Ираном: теперь Вашингтон хочет, чтобы Тегеран полностью прекратил любые работы в рамках ядерной программы, включая все мирные технологии.

Уолц подчеркнул, что без закрытия ядерной программы США устроят Ирану "последствия".

"Мы хотим ясно дать понять, что в настоящее время не применим принцип "ты мне – я тебе", который был при администрациях Обамы и Байдена. Вопрос стоит о ядерной программе целиком. Отказывайтесь от нее"

– Майк Уолц

После этого требования он вновь отметил, что Тегеран ни в коем случае не должен получить ядерное оружие, иначе весь Ближний Восток займется производством таких же военных технологий, что для Вашингтона является неприемлемым.

Ранее в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегеран не намерен ориентироваться на требования и условия Вашингтона, подчеркнув, что иранские власти будут действовать исключительно исходя из национальных интересов Исламской Республики.

"Нам нет дела до ожиданий Трампа. Нам есть дело до наших интересов. Будет сделано то, что в наших интересах"

– Аббас Аракчи

Также он еще раз отверг возможность прямых переговоров с США из-за негативного опыта предыдущей ядерной сделки, когда Дональд Трамп по своей воле нарушил американские обязательства, вывел Вашингтон из СВПД и ввел против Ирана новые санкции.

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