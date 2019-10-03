Российское историческое общество получило представительство в Пятигорске

Сегодня в Пятигорске, в стенах Северо-Кавказского федерального университета, прошла официальная церемония открытия центра Российского исторического общества. Пятигорский центр РИО в СКФУ имеет особый статус – он будет организовывать совместную работу всех отделений организации на Северном Кавказе.
"Новый центр разместится на базе Северо-Кавказского федерального университета и станет координационным хабом для всех региональных отделений Российского исторического общества в округе"
– пресс-служба СКФУ
Как пишет ТАСС, пятигорский центр РИО будет также развивать взаимодействие с научными структурами и вузами Еревана, Тбилиси, Сухума и Цхинвала.
Представительство организации в Пятигорске займется крупными проектами в сферах просвещения и продвижения истории в молодежной среде.
Напомним, что одним из учредителей РИО является МГУ им. М. В. Ломоносова.