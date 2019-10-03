Вестник Кавказа

Российское историческое общество получило представительство в Пятигорске

Российское историческое общество получило представительство в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Северном Кавказе появился центр координации региональных представительств Российского исторического общества – с сегодняшнего дня он действует в Пятигорске. Организация также займется развитием контактов с научной и образовательной сферой стран Южного Кавказа.

Сегодня в Пятигорске, в стенах Северо-Кавказского федерального университета, прошла официальная церемония открытия центра Российского исторического общества. Пятигорский центр РИО в СКФУ имеет особый статус – он будет организовывать совместную работу всех отделений организации на Северном Кавказе.

"Новый центр разместится на базе Северо-Кавказского федерального университета и станет координационным хабом для всех региональных отделений Российского исторического общества в округе"

– пресс-служба СКФУ

Как пишет ТАСС, пятигорский центр РИО будет также развивать взаимодействие с научными структурами и вузами Еревана, Тбилиси, Сухума и Цхинвала.

Представительство организации в Пятигорске займется крупными проектами в сферах просвещения и продвижения истории в молодежной среде.

Напомним, что одним из учредителей РИО является МГУ им. М. В. Ломоносова.

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