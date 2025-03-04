Вестник Кавказа

Самое бюджетное жилье для отдыха нашлось в Пятигорске

Вид на Пятигорск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Рейтинг наиболее бюджетных направлений по аренде жилья для отдыха возглавил Пятигорск на Ставрополье. Второе и третье место досталось Калининграду и Петербургу.

Пятигорск в Ставропольском крае стал одним из самых доступных направлений по стоимости аренды жилья для отдыха на апрель 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса бронирований "Суточно.ру".

"Дешевле всего из популярных направлений аренда стоит в Пятигорске - 3 413 рублей за сутки, Калининграде - 3 619 рублей и Санкт-Петербурге - 4 127 рублей"

- исследование

В России средняя стоимость аренды жилья для путешественников в апреле составила 4,1 тыс рублей. В сравнении с 2024 годом цены выросли на 9%. Чаще всего туристы бронируют отдых на 4 суток и платят за проживание почти 17 тыс рублей.

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