Курорты КМВ стали популярным местом отдыха на майские праздники 2025

Отдых на майские праздники в 2025 году стал особенно востребован на курортах Кавминвод. Их сумели обогнать только города Кубани.

В число самых популярных направлений на майские праздники вошли курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ): на них приходится 33% от всех бронирований отдыха в этот период, рассказали в РСТ, ссылаясь на туроператора "Алеан".

Самым востребованным курортом в регионе стал Кисловодск. На него приходится 15% от всех бронирований по России. Следом идут Ессентуки (7%), Железноводск (6%), Пятигорск (5%).

Большой популярностью у туристов также пользуются курорты Краснодарского края – Сочи, Анапа и Геленджик. На них приходится 35% от всех бронирований по стране. Затем идут Крым, Санкт-Петербург и Калининградская область. Список замыкают Москва и ее область.

Согласно туроператорам, россияне увеличили спрос на поездки на майские праздники в 2025 году на 28% в сравнении с прошлогодними показателями.