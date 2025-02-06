Инвесторы вложат в курорты Кавминвод 1,5 трлн рублей

У Ставрополья есть договоренности об инвестициях в курорты на 1,5 трлн рублей. Кроме того, ожидается федеральная поддержка по развитию дорог и улучшению системы водоснабжения.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об инвестициях, которые ожидает регион.
"У нас на 478 млрд рублей (заключенных - ред) соглашений о строительстве санаториев. И порядка 1,5 трлн (оцениваются - ред) это те договоренности, которые имеются с нашими инвесторами в Ставропольском крае (по вложению в курорты Кавминвод - ред)"
– Владимир Владимиров
Также ожидается федеральная поддержка. В планах модернизация сети водоснабжения, дорожное строительство, реставрация ряда исторических зданий.