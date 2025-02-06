Вестник Кавказа

Инвесторы вложат в курорты Кавминвод 1,5 трлн рублей

Инвесторы вложат в курорты Кавминвод 1,5 трлн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У Ставрополья есть договоренности об инвестициях в курорты на 1,5 трлн рублей. Кроме того, ожидается федеральная поддержка по развитию дорог и улучшению системы водоснабжения.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об инвестициях, которые ожидает регион.

"У нас на 478 млрд рублей (заключенных - ред) соглашений о строительстве санаториев. И порядка 1,5 трлн (оцениваются - ред) это те договоренности, которые имеются с нашими инвесторами в Ставропольском крае (по вложению в курорты Кавминвод - ред)"

– Владимир Владимиров

Также ожидается федеральная поддержка. В планах модернизация сети водоснабжения, дорожное строительство, реставрация ряда исторических зданий.

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