Правительство РФ поможет Ставрополью в реализации планов по развитию

Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, верхняя палата российского парламента, принял постановление о поддержке развития Ставрополья, рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Совет Федерации утвердил постановление о развитии Ставропольского края, которое предусматривает модернизацию водоснабжения для миллиона жителей, строительство восьми транспортных объектов и реставрацию исторических зданий, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Это итог работы краевой делегации в рамках Дней региона, которые прошли в Совете Федерации в конце января. Большинство наших инициатив приняты – это хороший результат… Одна из главных для края задач сейчас – улучшить коммунальную инфраструктуру"

- Владимир Владимиров

Ставропольский край получит для претворения в жизнь своих планов правительственные льготы по бюджетным кредитам, они будут направлены на 4 крупных объекта водоснабжения - строительство двух водопроводов в юго-западной части Ставрополя, насосной станции на Сенгилеевском водозаборе и подающего водовода на очистные сооружения краевого центра.

Также верхняя палата парламента поддержала и предложения о включении в госпрограмму "Развитие СКФО" крупных дорожных объектов, а это означает, что в городах КМВ и Предгорном округе Ставрополья будут построены 8 автодорог и транспортных развязок, отметил Владимиров.

Федеральные финансовые вливания помогут сохранить 5 исторических зданий в Кисловодске, Пятигорске и Ставрополе – все они будут отреставрированы, добавил глава региона, поблагодарив Валентину Матвиенко и сенаторов за внимание к региону.