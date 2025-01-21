Вестник Кавказа

Правительство РФ поможет Ставрополью в реализации планов по развитию

Правительство РФ поможет Ставрополью в реализации планов по развитию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, верхняя палата российского парламента, принял постановление о поддержке развития Ставрополья, рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Совет Федерации утвердил постановление о развитии Ставропольского края, которое предусматривает модернизацию водоснабжения для миллиона жителей, строительство восьми транспортных объектов и реставрацию исторических зданий, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Это итог работы краевой делегации в рамках Дней региона, которые прошли в Совете Федерации в конце января. Большинство наших инициатив приняты – это хороший результат… Одна из главных для края задач сейчас – улучшить коммунальную инфраструктуру"

- Владимир Владимиров

Ставропольский край получит для претворения в жизнь своих планов правительственные льготы по бюджетным кредитам, они будут направлены на 4 крупных объекта водоснабжения - строительство двух водопроводов в юго-западной части Ставрополя, насосной станции на Сенгилеевском водозаборе и подающего водовода на очистные сооружения краевого центра.

Также верхняя палата парламента поддержала и предложения о включении в госпрограмму "Развитие СКФО" крупных дорожных объектов,  а это означает, что в городах КМВ и Предгорном округе Ставрополья будут построены 8 автодорог и транспортных развязок, отметил Владимиров.

Федеральные финансовые вливания помогут сохранить 5 исторических зданий в Кисловодске, Пятигорске и Ставрополе – все они будут отреставрированы, добавил глава региона, поблагодарив Валентину Матвиенко и сенаторов за внимание к региону.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
905 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Темрюке постоят бассейн за 292 млн рублей

В Темрюке постоят бассейн за 292 млн рублей

Ставропольская компания вошла в пятерку крупнейших застройщиков России

Ставропольская компания вошла в пятерку крупнейших застройщиков России

Кто такая Блаженная Ксения, кому и в чем она помогает?

Кто такая Блаженная Ксения, кому и в чем она помогает?

Когда в Сочи завершится реконструкция исторического санатория?

Когда в Сочи завершится реконструкция исторического санатория?

В Сочи появятся десятки новых отелей

В Сочи появятся десятки новых отелей

Строительство защищающих берег от мазута сооружений стартовало в Анапе

Строительство защищающих берег от мазута сооружений стартовало в Анапе

Крым восстановит берегоукрепительные сооружения к началу высокого сезона

Крым восстановит берегоукрепительные сооружения к началу высокого сезона

На российских стройках будут работать специалисты из Узбекистана

На российских стройках будут работать специалисты из Узбекистана

Крупнейшая на Кубани поликлиника появится в Краснодаре

Крупнейшая на Кубани поликлиника появится в Краснодаре

На Дону возобновили строительство зернового терминала в морпорту Азов

На Дону возобновили строительство зернового терминала в морпорту Азов

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы