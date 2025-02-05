Ставрополье стало лидером по производству экологически чистой продукции

Ставропольский край оказался лучшим регионом страны по внедрению "зеленых" инноваций в производстве. Экологически активным регионом также оказалась Кабардино-Балкария.

Специалисты Роскачества представили рейтинг регионов России по производству, в процессе которого используются передовые "зеленые" технологии. Как подсчитали аналитики, Ставропольский край оказался лидером рейтинга. Здесь расположены сразу пять производств с "зелеными" технологиями.

В тройку также вошли Пермский край и Ленинградская область, которые могут похвастаться тремя компаниями, исповедующими экологичный подход.

Из республик СКФО высокие позиции у Кабардино-Балкарии, которая вошла в число 17 субъектов, перешедших на "зеленые" практики в производстве.

Отметим, что "зеленое" производство предполагает отказ от компонентов и процессов, которые могут нанести вред окружающей среде.