Вестник Кавказа

Мужчину арестовали за содействие террористам на Ставрополье

Мужчину арестовали за содействие террористам на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье подозревают местного жителя в связях с террористической группировкой. В настоящее время мужчина находится под арестом.

Житель Нефтекумска стал фигурантом уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Об этом сказано в сообщении УФСБ по Ставропольскому краю.

В пресс-службе ведомства отметили, что 27-летний мужчина передал деньги участнику организации, деятельность которой запрещена на территории России.

"Фигурант в 2022 году перевел деньги своему знакомому, являющемуся участником запрещенной на территории РФ террористической организации и принимающему участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики"

– УФСБ

Мужчину задержали, а затем арестовали.

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