В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

Правоохранители предотвратили теракт в Ставропольском крае, задержан член террористической организации.

Силовики провели операцию по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Ставропольском крае, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Сообщается, что правоохранителями был задержан исламский радикалист, который планировал подрыв электропоезда Кисловодск-Минводы.

Отмечается, что задержанный является гражданином одной из центральноазиатских республик. Мужчина ранее присоединился к одной из запрещенных в РФ террористических организаций.

В ходе обысков были обнаружены детали взрывного устройства. По плану террориста, бомба должна была сработать дистанционно.