Вестник Кавказа

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители предотвратили теракт в Ставропольском крае, задержан член террористической организации.

Силовики провели операцию по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Ставропольском крае, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. 

Сообщается, что правоохранителями был задержан исламский радикалист, который планировал подрыв электропоезда Кисловодск-Минводы. 

Отмечается, что задержанный является гражданином одной из центральноазиатских республик. Мужчина ранее присоединился к одной из запрещенных в РФ террористических организаций. 

В ходе обысков были обнаружены детали взрывного устройства. По плану террориста, бомба должна была сработать дистанционно.

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