В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

Правоохранители предотвратили теракт в Ставропольском крае, задержан член террористической организации.
Силовики провели операцию по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Ставропольском крае, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Сообщается, что правоохранителями был задержан исламский радикалист, который планировал подрыв электропоезда Кисловодск-Минводы.
Отмечается, что задержанный является гражданином одной из центральноазиатских республик. Мужчина ранее присоединился к одной из запрещенных в РФ террористических организаций.
В ходе обысков были обнаружены детали взрывного устройства. По плану террориста, бомба должна была сработать дистанционно.